Son dakika haberleri... İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek... - Son Dakika

Son dakika haberleri... İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek...
17.11.2020 00:58
Gelen son dakika haberlerine göre İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.
İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildiğini açıkladı. - ANKARA
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