Son dakika haberleri... İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek... - Son Dakika

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildiğini açıkladı. - ANKARA