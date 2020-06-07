Son dakika haberleri! İYİ Parti Melikgazi Olağan Kongresi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İYİ Parti Melikgazi Olağan Kongresi

Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Melikgazi Belediyesi Nikah Salonunda yapılan kongreye, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Başkanı Süleyman Bozkurt, ilçe başkan adayları ve partililer katıldı. Mevcut İlçe Başkanı Erdal Dağ ve Alkan Okuyucu'nun yarıştığı kongrede konuşan Milletvekili Ataş, demokrasi şöleni halinde geçecek seçimlerden daha da güçlenerek çıkacaklarını belirterek, kongrenin parti, Melikgazi ve şehre hayırlı olmasını diledi. Bozkurt, Dağ ve Okuyucu'nun konuşmalarının ardından seçime geçildi. Delegeler, maske ve sosyal mesafeye uyarak oylarını kullandı. 429 delegenin bulunduğu seçimi 229 oy alan mevcut başkan Dağ 229 kazanırken diğer aday Okuyucu ise delegenin 140'ının oyunu aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

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