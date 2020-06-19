Antalya'da, İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığında görevli 18 kişinin, görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Duygu Özalp Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın başta Muratpaşa olmak üzere bazı ilçelerinde, delege seçim sandıklarının konulması planlanan alandaki kameraların sökülerek, şaibeye açık hale getirildiğini belirtti.

Partilerinin Muratpaşa İlçe Başkanlığı binasında 21 Haziran'da yapılacak delege seçiminin sağlık tedbirlerine uyulması açısından kapalı alanda değil, sosyal mesafe kuralına uyularak geniş ve açık alanda yapılması gerektiğini aktaran Koca, seçimin yapılacağı alanın dar olduğunu ifade etti.

Sağlık tedbirlerine uyulmayarak 35 metrekarelik alandaki seçime 2 binin üzerinde üyenin katılacağını öne süren Koca, aralarında 2 ilçe başkan yardımcısının da bulunduğu toplam 18 kişi olarak İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatındaki ve il yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettiklerini aktardı.

İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur ise istifaya ilişkin kendisine dilekçe sunulmadığını belirterek, "Listede istifa ettikleri belirtilen bazı arkadaşlarımız bana bizzat yazarak, 'Bizim olaylarla ilgimiz yoktur, haberimiz dışında yapılmıştır' dedi." değerlendirmesinde bulundu.