Son dakika haberleri: İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Akalın, Kahramankazan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın, Kahramankazan'da bazı sivil toplum kuruluşları ile esnafı ziyaret etti.

Akalın, beraberindekilerle ilk olarak Satı Kadın'ın anıt mezarında dua etti, ardından Satı Kadın Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra Kahramankazan Muhtarlar Derneği ve Esnaf Odası'nı ziyaret eden Akalın, çarşı esnafının da taleplerini dinledi.

Akalın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik koşullarının iyi olmadığını savundu.

Esnaf, köylü, çiftçi ve emeklinin durumunu yerinde görüp onlara moral vermek istediklerini anlatan Akalın, "Ve aynı zamanda gördüklerimizi icra makamına anlatmak amacıyla bu gezileri yapıyoruz. Genel başkanımıza da rapor veriyoruz. Kendisi her çarşamba günü saat 10.30'da Meclis'te anlatıyor." dedi.