Son dakika haberleri | İZDENİZ'de yaz seferleri başlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | İZDENİZ'de yaz seferleri başlıyor

Son dakika güncel haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren Foça, Mordoğan ve Urla hafta sonu gemi seferlerini başlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren Foça, Mordoğan ve Urla hafta sonu gemi seferlerini başlatıyor. İlk seferler 4 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün artık klasikleşen yaz seferleri, 4 Temmuz Cumartesi gününden itibaren başlayacak. Seferler, hafta sonları; Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka-Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça-Mordoğan güzergahlarında yapılacak.


Kalkış ve varış saatleri


Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15'te Karşıyaka'dan, 09.30'da Konak'tan kalkacak; 10.15'te Güzelbahçe'den hareket edecek ve 10.45'te Urla'ya varacak. Dönüşte Urla'dan 21.00'de kalkacak gemi, 21.30'da Güzelbahçe'de, 22.15'te Konak'ta ve 22.30'da Karşıyaka'da olacak.


Karşıyaka-Foça gemisi; 08.25'te Karşıyaka'dan, 08.40'ta Konak'tan kalkacak; 10.10'da Mordoğan İskelesi'ne yanaşacak. 10.30'da buradan hareket edip, 11.10'da Foça'ya varacak. Dönüşte Foça'dan 18.40'ta kalkacak gemi, 19.20'de Mordoğan'da, 21.00'de Konak'ta ve 21.15'te Karşıyaka'da olacak.


Konak-Mordoğan gemisi; 08.25'te Konak'tan, 08.40'ta Karşıyaka'dan kalkacak; 10.20'de Foça'da olacak. 10.30'da buradan hareket edip 11.10'da Mordoğan'a varacak. Dönüşte 18.40'ta Mordoğan'dan hareket edilecek. 19.20'de Foça'ya, 21.10'da Konak'a, 21.25'te Karşıyaka'ya varılacak.


Ücret tarifesi


Karşıyaka-Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL; Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL; Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL olarak belirlendi. Validatörler, ara iskelelerde (Mordoğan - Güzelbahçe) inen yolculara belirli oranlarda ücret iadesi yapacak. Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak. - İZMİR

Mordoğan, Urla, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İZDENİZ'de yaz seferleri başlıyor - Son Dakika

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