İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren Foça, Mordoğan ve Urla hafta sonu gemi seferlerini başlatıyor. İlk seferler 4 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün artık klasikleşen yaz seferleri, 4 Temmuz Cumartesi gününden itibaren başlayacak. Seferler, hafta sonları; Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka-Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça-Mordoğan güzergahlarında yapılacak.



Kalkış ve varış saatleri



Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15'te Karşıyaka'dan, 09.30'da Konak'tan kalkacak; 10.15'te Güzelbahçe'den hareket edecek ve 10.45'te Urla'ya varacak. Dönüşte Urla'dan 21.00'de kalkacak gemi, 21.30'da Güzelbahçe'de, 22.15'te Konak'ta ve 22.30'da Karşıyaka'da olacak.



Karşıyaka-Foça gemisi; 08.25'te Karşıyaka'dan, 08.40'ta Konak'tan kalkacak; 10.10'da Mordoğan İskelesi'ne yanaşacak. 10.30'da buradan hareket edip, 11.10'da Foça'ya varacak. Dönüşte Foça'dan 18.40'ta kalkacak gemi, 19.20'de Mordoğan'da, 21.00'de Konak'ta ve 21.15'te Karşıyaka'da olacak.



Konak-Mordoğan gemisi; 08.25'te Konak'tan, 08.40'ta Karşıyaka'dan kalkacak; 10.20'de Foça'da olacak. 10.30'da buradan hareket edip 11.10'da Mordoğan'a varacak. Dönüşte 18.40'ta Mordoğan'dan hareket edilecek. 19.20'de Foça'ya, 21.10'da Konak'a, 21.25'te Karşıyaka'ya varılacak.



Ücret tarifesi



Karşıyaka-Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL; Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL; Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL olarak belirlendi. Validatörler, ara iskelelerde (Mordoğan - Güzelbahçe) inen yolculara belirli oranlarda ücret iadesi yapacak. Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak. - İZMİR