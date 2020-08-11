Son dakika haberleri! İZDES heyeti Yalıhüyük ve Ahırlı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (İZDES) "Kurumlar" bileşeni kapsamında Merkez Valisi Ertan Peynircioğlu, Polis Baş Müfettişi Akın Kılavuz ve Albay Adnan Vahitoğlu'dan oluşan heyet, Yalıhüyük ve Ahırlı'da inceleme yaptı.

İlk olarak Yalıhüyük'e gelen heyet, Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç tarafından Hükumet Konağı önünde karşılandı.

Kaymakamlık makamındaki görüşmenin ardından heyet, Yalıhüyük İlçe Jandarma ve İlçe Polis merkezi amirliğini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretlerin ardından Ahırlı ilçesine geçen heyet, burada da Ahırlı Kaymakam Vekilliğini yürüten Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ile görüştü.

Merkez Valisi Ertan Peynircioğlu ve beraberindeki heyet, burada da İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'nin, bakanlığın ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiği öğrenildi.