Son dakika haberleri! İZELMAN'dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İZELMAN'dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı

Bir son dakika haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sonra ücretsiz otopark desteği için de 'devam' kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sonra ücretsiz otopark desteği için de 'devam' kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanları sağlık personeline destek amacıyla 20 Mart'ta 'ücretsiz otopark' uygulaması başlatmıştı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle uygulamanın uzatılması kararı alındı. Toplu ulaşım da ücretsiz Başladığı günden beri binlerce sağlıkçının, kurum kimlik kartlarını göstererek yararlandığı ücretsiz otopark hizmeti, İZELMAN'ın işlettiği tüm otoparklarda geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren sağlık ve eczane çalışanlarına toplu ulaşım hizmetini de ücretsiz veriyor. - İZMİR

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