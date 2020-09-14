Son dakika haberleri! İZELMAN'dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İZELMAN'dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı

Bir son dakika haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sonra ücretsiz otopark desteği için de 'devam' kararı aldı.

Son dakika haberleri! İZELMAN'dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sonra ücretsiz otopark desteği için de 'devam' kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanları sağlık personeline destek amacıyla 20 Mart'ta 'ücretsiz otopark' uygulaması başlatmıştı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle uygulamanın uzatılması kararı alındı.

Toplu ulaşım da ücretsiz

Başladığı günden beri binlerce sağlıkçının, kurum kimlik kartlarını göstererek yararlandığı ücretsiz otopark hizmeti, İZELMAN'ın işlettiği tüm otoparklarda geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren sağlık ve eczane çalışanlarına toplu ulaşım hizmetini de ücretsiz veriyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN, Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İZELMAN'dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı - Son Dakika

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