Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler - Son Dakika

Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler

Son dakika haberi: Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler Kamyon görünümlü minyatür ızgara tezgahında yok yok Firma Sahibi Mustafa Hocaoğlu: "'Selvi boylum, al yazmalım' arabasına benzeyecek şekilde tasarımını yaptık" Firma çalışanı Engin Tekinoğlu: "Gaz pedalı ve motoru...

Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler

Kamyon görünümlü minyatür ızgara tezgahında yok yok

Firma Sahibi Mustafa Hocaoğlu: "'Selvi boylum, al yazmalım' arabasına benzeyecek şekilde tasarımını yaptık"

Firma çalışanı Engin Tekinoğlu: "Gaz pedalı ve motoru eksik onları da taksak gidecek"

SAKARYA - Dükkanına kamyon görünümlü ızgara tezgahı isteyen bir müşteri için sıfırdan yaptıkları tezgahı 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona çevirdiler.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir iş yeri gelen talep doğrultusunda kamyon görünümlü ızgara tezgahı yaptı. Firmaya gelen müşterisinin daha önceki yıllarda seyyar olarak kamyonet üzerinde satış yaptığını belirten firma sahibi Mustafa Hocaoğlu, müşterisinin dükkan sahibi olduktan sonra dükkanın içerisinde kamyon görünümlü bir ızgara tezgahı istediğini söyledi. Bu doğrultuda harekete geçen firma, müşterisinin talebini geri çevirmeyerek Yeşilçam efsanelerinden olan 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kırmızı kamyona benzetmeye çalıştılar. Türkiye'de çeşitli firmaların bu tür araçları imal ederek satış yaptıklarını belirten firma çalışanı Engin Tekinoğlu, Selvi boylum al yazmalım filmindeki kamyonun minyatür halini kendileri tasarladıklarını ve kasa olarak sıfırdan yapan tek firma olduklarını ifade etti. Gerçek bir kamyonu aratmayan ızgara tezgahında direksiyon, farlar, ibre ve anahtar girişi olduğunu dile getiren Tekinoğlu, gaz pedalı ve motor koyulduğunda hareket edebilecek bir araç tasarladıklarını söyledi.

Gaz pedalı ve motoru eksik onları da taksak gidecek

Gerçek bir kamyonu aratamayan ızgara tezgahının yapım aşamasından bahseden firma çalışanı Engin Tekinoğlu, "Bu araç kendi tasarımımız, Türkiye'de çeşitli firmalar imal ediyorlar ama kasa olarak sıfırdan imal edip yapan tek firma biziz şuanda. Dolabımız kromdan imal edildi; farları, direksiyonu, göstergesi, arka tarafta çalışım alanı ile birlikte kamyon görümünü verdik. İmalat olarak sıfırdan yukarıya kadar çıktı. Aracımız diğer araçlara benziyor fakat imalat olarak bu şekilde yok. Sabit olarak dükkan içerisinde duracak yani dükkan için tasarlanan bir araç. Bu şekilde bir tasarım ayarladık. İçerisinde direksiyonu var, anahtar girişi var, ibresini koyduk yani içerisine binildiği zaman bir kamyonu anımsatacak şekilde her şeyini ayarladık. Bakıldığı zaman normal bir kamyonu anımsatıyor yani üzerinde hiçbir eksiği yok şuanda, sadece bir gaz pedalı ve motoru eksik onları da taksak gidecek yani, o şekle kadar getirdik" dedi.

'Selvi boylum, al yazmalım' arabasına benzeyecek şekilde tasarımını yaptık

Gelen talep doğrultusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıkların belirten firma sahibi Mustafa Hocaoğlu, "Müşterimiz aslında seyyar köfteci, daha öncesinde seyyar olarak kendi kamyoneti ile köfte satışı yapan bir müşterimiz. Bize bu proje geldiği zaman bizde bu yapıyı aynı şekilde dükkanın içerisine nasıl taşırız derdine düştük. ve bu şekilde bir proje ile müşteriye sunduk. Müşteri de bunu görünce bizi tercih etti. Aynı şekilde daha önce nasıl bu işi yaparak bilinip, tanındıysa mağazada da aynı yapıya devam edeceğini söyledi. ve bizde bu işi aldık onun istediği şekilde 'Selvi boylum, al yazmalım' arabasına benzeyecek şekilde böyle kırmızı tasarımını yaptık. Bitiş aşamasına gelindi ve teslim aşamasında. Biz elimizden geleni yaptık. Asıl planlanma amacı kokoreç ve köfte yani ızgara aracı olarak planlandı. Bu noktada birçok farklılık taşıyor, diğer tezgahlara nazaran tasarım olarak ilgi çekici. Hem işini yapıp hem de bir şekilde bu tasarım ile dikkat çeken bir yapı. 2 haftalık bir süreçte böyle bir aracı çıkartmış olduk. Bu bizim için bir başlangıç oldu ve inşallah devamı da gelecek. Bu müşterimize özel bir tasarım. Ama daha farklı firmalara bu araç modelini farklı şekillerde devam ettirebiliriz. O konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler
Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Izgara tezgahını, 'Selvi boylum al yazmalım' filmindeki kamyona benzettiler - Son Dakika

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