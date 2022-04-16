Son dakika haberi: İzne gelen uzman çavuş, traktör kazasında öldü - Son Dakika

ORDU'nun Korgan ilçesinde, fındık bahçesine yuvarlanan traktörün sürücüsü uzman çavuş Ferdi Yardım (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yardım'ın, görev yeri Konya'dan memleketine izne geldiği belirtildi.

?Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Konya'da uzman çavuş olarak görev yapan ve izin için memleketine gelen 2 çocuk babası Ferdi Yardım'ın kullandığı traktör, kontrolünden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Traktördeki Yardım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Yardım'ı Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferdi Yardım, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.