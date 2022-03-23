Son dakika haberleri | İzinsiz kenevir yetiştiren şahsa gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzinsiz kenevir yetiştiren şahsa gözaltı

23.03.2022 17:36
Son dakika haberleri | İzinsiz kenevir yetiştiren şahsa gözaltı

Son dakika haberler... Zonguldak'ta dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kdz. Ereğli ilçesinde de yapılan operasyonda izinsiz kenevir yetiştirenler gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi ve Kdz. Ereğli İlçesinde operasyon gerçekleştirdi. İl merkezinde S.M.Y. ve S.İ.B. isimli şüpheli şahıslar kullandıkları araç ile dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları esnada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri tarafından yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilerek S.M.Y. ve S.İ.B. isimli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda B.D. ve Y.L.S. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak yaklaşık 50 adet kenevir bitkisi ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan çokça materyal ele geçirildi. B.D. isimli şahsa izinsiz Hint keneviri yetiştirmek suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri | İzinsiz kenevir yetiştiren şahsa gözaltı

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Uyuşturucu, Zonguldak, Tragger, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzinsiz kenevir yetiştiren şahsa gözaltı - Son Dakika


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