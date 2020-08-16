Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama

Son dakika haberleri: İZMİR'in Balçova ilçesinde, tuğla yüklü kamyonla çarpışıp, devrilen kasanın altında kalan otomobilde Bora Beycioğlu'nun (16) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama, System.String[]

İZMİR'in Balçova ilçesinde, tuğla yüklü kamyonla çarpışıp, devrilen kasanın altında kalan otomobilde Bora Beycioğlu'nun (16) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmir- Çeşme yolunda meydana geldi. Ramazan Kurt yönetimindeki 45 TV 766 plakalı kamyon, Kadir Beycioğlu yönetimindeki 35 KG 8049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyere sıkışan otomobilin üstüne tuğla yüklü kamyonun kasası devrildi. Kazada otomobildeki Bora Beycioğlu yaşamını yitirdi, Kadir Beycioğlu, Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından otomobilde sıkışan Bora Beycioğlu'nun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ramazan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan kamyon sürücüsünün farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.


Bora Füzesi, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 01:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı         
18:15
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı         
17:10
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı         
17:09
Yangında ölen kardeşlerden geriye, Yangında ölen kardeşlerden geriye, "babalar günü videosu" ile "kınalı fotoğraf" kaldı         
16:13
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu         
15:43
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı         
14:28
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi         
14:25
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak         
11:39
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu         
11:29
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem         
11:13
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı         
09:54
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak         
08:43
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı         
08:27
Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı         
05:38
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı         
23:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 02:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei