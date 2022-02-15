Son dakika haberleri... İzmir'de 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesi davasında karar onandı - Son Dakika

Yargıtay, İzmir'de 10 yaşındaki Ceylin Atik'in komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi, diğer 2 sanığın beraat etmesi yönündeki mahkeme kararını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2017'deki olaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, istinafta da hukuka uygun bulunan Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis, eşi Serkan Türkmen ile tutuksuz sanık Raziye Ö'ye beraat verilmesini içeren 11 Ocak 2019 tarihli kararını kesinleştirdi.

Davanın geçmişi

Ödemiş ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran 2017'de karşı komşularının evinde ölü bulunmuştu.

Evin sahibi Serkan Türkmen, cinayeti işlediğini itiraf eden karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı. Raziye Ö, Ocak 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şükriye ve Serkan Türkmen hakkında, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan Şükriye Türkmen, yargılama sürecinde, cinayeti eşiyle birlikte işlediğini söylemiş, daha sonraki duruşmalarda ise eşinin ve Raziye Ö'nün olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, cinayeti kendisinin işlediğini savunmuştu.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Şükriye Türkmen'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, eşi Serkan Türkmen'in ve Raziye Ö'nün beraatine hükmetmişti.

Hüküm, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuş, taraf avukatları kararları temyiz etmişti.