CHP'li Tanrıkulu, Çetin Doğan'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: 'Yaşları İtibariyle Bu Tutukluların Cezaevinde Kalması Hem Kötü Muamele ve İşkence Yasağı...

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İzmir'de 17 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika

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