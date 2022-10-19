Ş.D'nin babası C.D'nin (50) de olaya ilişkin arandığı ancak henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İzmir'de 26 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin polise teslim olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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