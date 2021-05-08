3 ayrı adrese yapılan tombala operasyonunda 220 kişiye 1 Milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, önceden iş yeri olarak kullanılan üç ayrı adreste tombala oynayan 220 kişiye 1 Milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Gökdere mahallelerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Gökdere Mahallesi'nde, kumar oynandığı belirlenen adrese giden ekipler, mekanın duvarlarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Çok katlı binanın her katını kontrol eden jandarma ekipleri, binada bulunan elektrik panosunun arkasında gizli bölme olduğunu belirledi.

Kırılan panonun arkasında kumar oynayanlar ekiplerce yakalandı. Mekanın alt katlarında da tombala oynayan kişileri yakalayan ekipler, 112 kişiye kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 538 bin 160 lira para cezası uyguladı.

Egemenlik Mahallesi'nde de tespit edilen adrese giden ekipler, çeşitli yerlerinde güvenlik kameraları olan mekanın duvarlarını aynı yöntemle kırarak açtıkları delikten mekana girdi.

Yapılan operasyonda mekanda bulunanların kumar oynadıkları belirlendi.

Ayrıca mekanın paralelinde bulunan başka bir yerde daha kumar oynayan 23 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince bu iki adreste kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 108 kişiye toplam 518 bin 940 lira ceza kesildi.

Her üç adrese yapılan operasyonda 220 kişiye toplamda 1 Milyon 57 bin 100 lira ceza kesti.