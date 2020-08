Son dakika haberleri! İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı - Son Dakika

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı

-Şehit annesi Fatma Akdoğan: "Oğlumla gurur duyuyorum"

İZMİR - İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kadifekale Şehitliği'nde ziyaret program düzenlendi. Kur-an'ı Kerim tilaveti yapılan ziyarette dualar edildi. Evlatlarının mezarlarına gelen şehit aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir'de Kadifekale Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarete, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekilleri ve askeri erkan katıldı. Ziyarette saygı duruşunda bulunurken ardından İstiklal Marşı okundu. Kur-an'ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyarette şehitler için dualar edildi. Daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit mezarlarına gül bırakırken, şehitliğe gelen şehit aileleri ile de sohbet etti.

Şehit annesinden birlik beraberlik mesajı

Oğlu Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ı 2018 yılında Zeytindalı Harekatı'nda şehit veren anne Fatma Akdoğan, her gün olduğu gibi 30 Ağustos'ta da oğlunun mezarını ziyarete geldi. 7 senelik uzman çavuş olan oğlunun bir kahraman olduğunu söyleyen Akdoğan, "Oğlumun Suriye'ye gittiğinden haberim yoktu. Oğlumu 4 aydır hiç görmemiştim ve çok özlüyordum. Şehit olmadan önce 35 dakika telefonda konuştuk. Bana, "Anne seni seviyorum, geleceğim" dedi. Neredesin diye sorduğumda hep bana Erzurum'dayım, Erzincan'dayım diye söylerdi. Konuşmamızdan sonra mayına basarak şehit oldu ve 2 saat sonra şehit haberini aldım, yıkıldım. Oğlumla gurur duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Oğlum 2018'in Şubat ayında şehit düştüğünden beri her gün mezarına geliyorum. Her gün yanındayım, özlemi artıyor. Buraya geliyorum onunla konuşuyorum, mezarını yıkıyorum, çiçeklerini değiştiriyorum. Şehit annesi olarak gururlu ve şerefliyim. Şehitlerimiz bizim için şehit oldular. Biriz ve bütünüz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Acısı çok büyük, dinmeyen bir acı" ifadelerini kullandı.