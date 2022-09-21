İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 11 Eylül-19 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Çeşme , Foça , Menderes, Menemen , Seferihisar , Selçuk ve Urla ilçelerinde 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

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