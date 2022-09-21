Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

21.09.2022 12:29

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzelmelerden operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzelmelerden operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 11 Eylül-19 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olaylarda kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile de el konuldu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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