Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzelmelerden operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 11 Eylül-19 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olaylarda kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile de el konuldu.
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