İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı - Son Dakika
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İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı

25.09.2022 11:50

Gelen İzmir haberlerine göre İZMİR'de, polis tarafından yapılan operasyonlarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, polis tarafından yapılan operasyonlarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretiminde kullanılmak üzere sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisiyle harekete geçti. Karşıyaka, Buca ve Kemalpaşa ilçelerindeki 1 iş yeri, 3 araç ve 1 depodaki aramalarda, 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte etil alkolleri internet üzerinden 'dezenfektan' görünümünde satışa sundukları ve Türkiye'nin her iline kargo yöntemiyle gönderdikleri tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı - Son Dakika
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