Son dakika haberleri | İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

05.04.2022 00:16
Son dakika haberleri | İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Nisan saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Bakırcı (24) ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.S., Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S., ise suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.S., kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haberleri | İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberleri | İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2) Son dakika haberleri... Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2) Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar

Cinayet, Nisan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:14 "Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna Akşener: Ben onu bilmiyorum, siz genç nesil onu özlediniz mi?
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 00:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement