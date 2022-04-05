İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Nisan saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Bakırcı (24) ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.S., Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S., ise suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.S., kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR