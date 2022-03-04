Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

04.03.2022 11:59

Son dakika haberi: İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda 3 bin 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda 3 bin 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede, bandrolsüz nargile tütünü üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen çarşamba adrese operasyon düzenleyen ekipler, toplamda 15 bin paket içinde 3 bin 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nundan adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU
Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

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DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLDULAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLDULAR İzmir'de yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi İzmir'de yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Organize Sanayi Bölgesi, Jandarma, Menderes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Son Dakika
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