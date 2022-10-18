Son dakika haberleri | İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü

18.10.2022 18:00
Son dakika haberleri | İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü

Son dakika haberler... İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 16 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erhan Ağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağlayan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.C. (21) ile B.Ö'nün (19) ise emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ergene Mahallesi'nde, 16 Ekim'de Erhan Ağlayan, E.C. ve B.Ö. arasında kavga çıkmıştı. Bıçakla yaralanan Ağlayan, hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri E.C. ile B.Ö'yü gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü - Son Dakika

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