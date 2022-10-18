Alınan bilgiye göre 16 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erhan Ağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü - Son Dakika

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