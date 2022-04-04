Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

04.04.2022 23:42
Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüs'e yenik düştü. Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada," İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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