Hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hasara neden olan yangını şizofreni tanısıyla tedavi gören bir hastanın çıkardığı değerlendiriliyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

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