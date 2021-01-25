İzmir'de bir kadının öldüğü yangında dumandan etkilenen kişi, olay anını anlattı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, apartmanın 3'üncü katında çıkan ve Sevgi Uludağ'ın yaşımını yitirdiği yangında yaralanan Mustafa Karaoğlan'ın (27) hane halkından olmadığı, alevleri görünce yardım ederken yaralandığı öğrenildi.

Bornova ilçesine bağlı Yeşilova 4074 sokakta, dün saat 20.30 sıralarında 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Sobadan çıktığı ileri sürülen yangında, evde mahsur kalan Sevgi Uludağ itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından çıkartılırak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uludağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada yangında dumandan etkilenen ve hane halkından olduğu öne sürülen Mustafa Karaoğlan'ın ise yardım amaçlı apartmana girdiğini öğrenildi. Ayakta tedavi edilen Karaoğlan, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Karaoğlan, olayın yaşandığı günü anlattı. Mustafa Karaoğlan, evde oturduğu sırada mahalleden sesleri görmesi üzerine dışarıya baktığını ve yangını görünce yardım etmeye gittiğini ifade ederek, "Su hortumlarını çekiyorduk, orada ablanın biri 4'üncü kattaki evde çocuklarım mahsur kaldı deyince ben 4'üncü kata çıktım. Dumandan dolayı nefesim daha fazla yetmediği için dışarıya çıktım." dedi.

'YARDIM İÇİN GİTTİM, VEFAT EDEN HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM'

Öte yandan, yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren Sevgi Uludağ ile aynı evde oldukları iddialarının asılsız olduğunu belirten Karaoğlan, "Ben vefat eden hanımefendiyi tanımıyorum, Allah rahmet eylesin. Herhangi bir bağlantım yok sadece komşum olduğu için, insanlık için gittim ben oraya. Bir can kaybının olması gerçekten üzücü bir şey." diye konuştu.

'ORAYA BEN ÇIKMADIM'

Yangının olduğu sırada balkonda mahsur kalan kişinin kendisi olmadığını kaydeden Karaoğlan, "Balkondaki abi, biz aşağıdan 4 kişi kaldırdık yukarıya, biz çıkardık. Büyük bir ihtimalle ev sahiplerinden ya da çevre komşulardan biri. Tahminimce ev halkından binadan biri olduğunu düşünüyorum. Oraya ben çıkmadım, sadece 4'üncü kata çıktım yardım etmeye çalıştım ama yardım edemedim hanımefendiyi çıkaramadık, kurtaramadık. Evden beni itfaiye ekipleri çıkarmadı. Yangının başladığı evde ben yoktum. Ben nefesim yetmediği için kendim aşağıya indim, ben inerken itfaiye yeni gelmişti. Ateşin içinden beni itfaiye çıkarmadı, ben kendim çıktım. Dumandan zehirlendiğimden tedbir amaçlı hastaneye götürdüler." ifadelerini kullandı.