Son dakika haberleri... Kamyonette 60 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette 60 tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan İzmir'e gelen bir kamyonette çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takip edilen ve durduran 06 LB 111 plakalı kamyonette yapılan aramada, ruhsatsız 60 tabanca, 60 tabanca şarjörü ve 50 fişek ele geçirildi.

Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.