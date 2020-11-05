Son dakika haberleri! İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

İzmir 'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

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İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık