İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi - Son Dakika

İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kubilay Mahallesi 1021 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle Cihad ve İbrahim Özkan'ın ikamet ettiği 2 katlı evde yangın çıktı.

Duman kokusu alan Cihad Özkan ve uyandırdığı kuzeni yanan binadan dışarı çıktılar.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı binada hasar meydana geldi.

İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

Yangın, Cihad, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 07:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Bilim Kurulu Üyesi korkutan gerçeğe dikkat çekti: Yaşlıların bıraktığı yoğun bakımları gençler dolduruyor 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın         
12:49
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, vatandaşın faturasını yıllık 425 TL düşürecek Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, vatandaşın faturasını yıllık 425 TL düşürecek         
12:14
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
30 yaşındaki genç, aynı evde yaşadığı dedesini öldürdü 30 yaşındaki genç, aynı evde yaşadığı dedesini öldürdü         
11:44
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi         
11:25
200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi         
10:56
Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi         
10:30
Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü         
10:30
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı         
09:27
Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu         
08:56
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:30
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 13:11:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei