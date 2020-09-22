İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kubilay Mahallesi 1021 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle Cihad ve İbrahim Özkan'ın ikamet ettiği 2 katlı evde yangın çıktı.

Duman kokusu alan Cihad Özkan ve uyandırdığı kuzeni yanan binadan dışarı çıktılar.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı binada hasar meydana geldi.