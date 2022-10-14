Son dakika haberleri | İzmir'de çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi öldü

14.10.2022 19:58
Son dakika haberleri | İzmir'de çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi öldü

Son dakika haberler... İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ali Kılıç (51) Gültepe Mahallesi'nde konteyner temizliği sırasında çöp konteyneri yıkama aracının üzerine çıktı.

Bu sırada araçtan düşerek yaralanan Kılıç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Konak Belediyesi, Ali Kılıç, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İzmir'de çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi öldü - Son Dakika

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