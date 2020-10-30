Son dakika haberleri... İzmir'de deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi
30.10.2020 21:29
Bir son dakika haberine göre İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçı sarsıntılardan dolayı bir hastanenin yataklı servislerindeki hastalar çevre hastanelere sevk edildi.
İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçı sarsıntılardan dolayı bir hastanenin yataklı servislerindeki hastalar çevre hastanelere sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Artçı sarsıntıların devam etmesi ve duvarlarda hafif çatlaklar oluşması nedeniyle, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki yataklı servislerden 150 hastamız, tedbiren bölgedeki hastanelerimize sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Tahliye sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirilen açıklamada, hastanenin acil servisinin kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği duyuruldu.
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