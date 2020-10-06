Son dakika haberleri: İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisi, bir hasta ve yakını tarafından darbedildikleri suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Travma Biriminde görevli doktor Ö.K, dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı.

E.B. ve yakını İ.H.Ç, kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K'yi darbetti.

E.B, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken İ.H.Ç. kaçtı.

Tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin doktora ve hastane polisine saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hastaneye sedyeyle getirilen E.B, bir süre sonra sedyeden inerek tartıştığı doktorlar Ö.K. ve O.T. ile kavgayı ayırmaya çalışan hastane polisi M.K'ye saldırıyor. Ardından içeri giren İ.H.Ç'nin de doktor ve görevlilere saldırısı kamerada görülüyor.

"Güvenlik önlemlerimizi artırdık"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da darp olayının yaşandığı Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Budak, "Bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi artırdık. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.