Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarma tarafından bir tarlaya düzenlenen dron destekli operasyonda, 5 bin 847 kök hintkeneviri ile 14.4 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri Bayındır'ın Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yasa dışı hintkeneviri ekimi yapıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler narkotik köpeklerinin katılımıyla tarlaya operasyon düzenledi. Tarladaki aramada 5 bin 847 kök hintkeneviri ile 14.4 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 havalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 93 av tüfeği fişeği ele geçirilirdi. Hint kenevirlerini yetiştirdikleri ileri sürülen M.U., R.U., N.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.