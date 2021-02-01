İzmir'de duvarda sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın duvar aralığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağları ilçesi 3127 Sokak'ta yaşayan bir kişi, 110 ekiplerini arayarak aynı adresteki binanın duvar aralığından kedi sesi geldiğine yönelik ihbarda bulundu. İhbar üzerine, İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal ederek, yaptıkları incelemede kedinin, su sayaçlarının bağlı olduğu ve bina duvarları içinden geçen ana su borusunun kanalında bulunduğunu tespit etti.

AKS 110 ekiplerince, duvarda delik açılarak kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.