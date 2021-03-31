İzmir'in Çiğli ilçesinde, eşini boğduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balatçık Mahallesi'nde C.Ö'den (32) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evin yatak odasında kadının cesediyle karşılaştı.
Polis, salonda kanepede otururken bulduğu S.Ö'yü (41) gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesinde, tartıştığı eşini boğduğunu itiraf ettiği ileri sürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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