Son dakika haberleri: İzmir'de evinde düşen kişi hayatını kaybetti, bakıcısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İzmir'de evinde düşen kişi hayatını kaybetti, bakıcısı gözaltına alındı

10.05.2022 12:03
Son dakika haberleri: İzmir'de evinde düşen kişi hayatını kaybetti, bakıcısı gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan kişi yaşamını yitirdi, bakıcılığını yapan kadın gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan kişi yaşamını yitirdi, bakıcılığını yapan kadın gözaltına alındı.

Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde, iddiaya göre bakıcısı G.B. (53) ile tartışan ve arbede sonucu yere düşen Sait Ali Büyükbaş (65), yaralandı.

G.B'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan G.B, emniyete götürüldü.

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İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İzmir'de evinde düşen kişi hayatını kaybetti, bakıcısı gözaltına alındı - Son Dakika


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