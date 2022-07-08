Son dakika haberleri: İzmir'de Eymen'in öldürülmesine ilişkin "anneye", ikinci kez "cezai ehliyeti tam" raporu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İzmir'de Eymen'in öldürülmesine ilişkin "anneye", ikinci kez "cezai ehliyeti tam" raporu

08.07.2022 15:47
Son dakika haberleri: İzmir'de Eymen'in öldürülmesine ilişkin "anneye", ikinci kez "cezai ehliyeti tam" raporu

Edinilen son dakika haberine göre Adli Tıp Kurumu, İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ı "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yargılanan Durak'ın annesi için hazırladığı ikinci raporda da sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildirdi.

Adli Tıp Kurumu, İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ı "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yargılanan Durak'ın annesi için hazırladığı ikinci raporda da sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildirdi.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunun, bozma kararının ardından yeniden görülen dava kapsamında sanıklardan anne Mine Durak için hazırladığı yeni rapor, davanın görüldüğü İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

Raporda sanığın muayenesinde adını, ortaokul mezunu olduğunu söylediği, eşinden boşandığını, 1 çocuğu olduğunu, 2,5 yıldır cezaevinde bulunduğunu ve çocuğunu öldürmekten cezaevinden yattığını anlattığı ve önceden esrar, kristal, ekstazi ve alkol kullandığını ifade ettiği kaydedildi.

Sanıkta cezai sorumluluğunu etkileyecek rahatsızlık saptanmadığı belirtilen raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Mine Durak'ın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı ve zeka geriliği saptanmadığı, sanığın suç işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, 30 Ağustos 2019 ve öncesinde Durak'ın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Olay

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet ve cinsel istismar uyguladığını, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe ettiğini belirterek, polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Yargılama sürecinde Mine Durak için hazırlanan Adli Tup Kurumu raporunda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirilmişti.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

YORUMLAR
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Beklenen rapor geldi! Tandırda ölü bulunan Eymen'in annesinin cezai ehliyeti tam çıktı Beklenen rapor geldi! Tandırda ölü bulunan Eymen'in annesinin cezai ehliyeti tam çıktı Cansız bedeni tandır kuyusunda bulunmuştu...Minik Eymen'in annesine 'cezai ehliyeti tam' raporu Cansız bedeni tandır kuyusunda bulunmuştu...Minik Eymen'in annesine 'cezai ehliyeti tam' raporu
Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İzmir'de Eymen'in öldürülmesine ilişkin 'anneye', ikinci kez 'cezai ehliyeti tam' raporu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İzmir'de Eymen'in öldürülmesine ilişkin "anneye", ikinci kez "cezai ehliyeti tam" raporu - Son Dakika
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