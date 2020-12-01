yürütülen soruşturma kapsamında, 70'i muvazzaf 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 53'ü muvazzaf asker 63 şüpheli, gözaltına alındı. 19 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda TSK içindeki FETÖ yapılanmasında oldukları belirlenen 60'ı Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 82 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. İzmir merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 53'ü muvazzaf asker olmak üzere 63 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin çoğunluğunun uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Diğre şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika