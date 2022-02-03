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Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

03.02.2022 19:21
Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haber: İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik çalışmalarda ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik çalışmalarda ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik 2 Şubat tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
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