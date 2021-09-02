Son dakika haberleri! İzmir'de filmleri aratmayan keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi ve iki yavrusu, İzmir İtfaiyesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile kurtarıldı. Keçiler, sahibine teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Merkez Bölge 3.Posta Dağda Arama Kurtarma ekipleri, Kapıkaya köyündeki dağlık bölgede bulunan 35 metrelik uçurum kenarında, 2 yavrusuyla birlikte keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İtfaiye ekipleri, belirtilen adrese giderek mahsur kalan keçiyi kurtarmak için operasyon gerçekleştirdi. Bellerine halat bağlayan itfaiye personelleri, dağdan uçuruma indi.

Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Uçurum kenarında yavrularıyla birlikte mahsur kalan keçi, itfaiye personellerinin bölgeye inmesi ile uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ekipler anne ve iki yavru keçiyi sahibine teslim etti. - İZMİR