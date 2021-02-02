Son dakika haberleri... İzmir'de görülmemiş sel felaketi: Vali Köşger ve Başkan Çalkaya'dan inceleme - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de görülmemiş sel felaketi: Vali Köşger ve Başkan Çalkaya'dan inceleme

02.02.2021 15:32
Son dakika haberleri... İzmir'de görülmemiş sel felaketi: Vali Köşger ve Başkan Çalkaya'dan inceleme, System.String[]

Son dakika habere göre İzmir'de akşamdan bu yana devam eden yağışlardan etkilenen ilçelerden biriside Balçova oldu.

İzmir'de akşamdan bu yana devam eden yağışlardan etkilenen ilçelerden biriside Balçova oldu. Sel nedeniyle araçlar birbirine girerken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Aşırı yağışlar, İzmir'de sele neden oldu. Onlarca araç suya kapıldı, dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Selden etkilenen ilçelerden biriside Balçova oldu. Balçova Belediyesi ekipleri yağışla teyakkuza geçerken, ekipler tam kadro sel sularını tahliye etmeye çalıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı. İncelemeye İlçe Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta da eşlik etti. Vali Köşger ve Başkan Çalkaya, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Çalkaya, "İzmir'in daha önce böyle bir afet gördüğünü zannetmiyorum" dedi. Çalkaya, "Balçova'da alt yapı olarak bir eksiğimiz yok. Önceki yağmurları da sorunsuz bir şekilde atlattık; ancak, dün akşam son yılların en yüksek yağışının yağması ve Çetin Emeç Mahallemi'zde bulunan Yahya Deresi'nin dağdan gelen sel ile birlikte taşmasıyla iki mahallemizde sorun yaşadık. 50 civarında ev, iş yeri ve 40 araçta zarar meydana geldi. Kaymakamlığımız ile birlikte hasar tespiti yapıyoruz" dedi.

Ekiplerle birlikte yağıştan etkilenen Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi'nde çalışmaları koordine eden Başkan Fatma Çalkaya, "Tüm hazırlıkları yapmamız ve derelerin temizlenmesine rağmen metrekareye 120 kilogramın üzerinde yağış düşmesi ve Teleferik Dağı'ndan gelen sel suları sabah 6.30 sıralarında Yahya Deresi'nin taşmasına neden oldu. Zarar gören vatandaşlarımızın tespitlerini yapıyoruz. Evlerinde kalamayacak olan vatandaşlarımıza kalacak yer ayarladık. Sayın Valimiz de ilçemizi ziyaret ederek oluşan zararı yerinde tespit etti. Yarına kadar da ilçemizdeki kontrollere devam edeceğiz" diye konuştu.

-İHA-

Hisarcık, Çalkaya, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de görülmemiş sel felaketi: Vali Köşger ve Başkan Çalkaya'dan inceleme - Son Dakika


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