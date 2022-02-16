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Son dakika haberleri: İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

16.02.2022 17:40
Son dakika haberleri: İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ramis Kurt (32), 17 EU 666 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberleri: İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika


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