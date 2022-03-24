Son dakika haberleri: İzmir'de hastanede doktoru bıçakla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İzmir'de hastanede doktoru bıçakla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı

24.03.2022 12:12
Son dakika haberleri: İzmir'de hastanede doktoru bıçakla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de hastanede tartıştığı doktoru bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de hastanede tartıştığı doktoru bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli asistan hekim Miraç Kadir Turhan ile tedavi amacıyla gelen M.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.İ'nin Turhan'a bıçak çekerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

M.İ. hakkında hırsızlık suçlamasıyla arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Mİ aranması hırsız

Mezlek

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Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İzmir'de hastanede doktoru bıçakla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika


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