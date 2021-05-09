1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan Cüneyt Elalmış (52) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Elalmış hayatını kaybetti. Cüneyt Elalmış'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Fırat AKAY/İZMİR,