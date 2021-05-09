Son dakika haberleri | İzmir'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
09.05.2021 21:11
Son dakika habere göre 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan Cüneyt Elalmış (52) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Elalmış hayatını kaybetti. Cüneyt Elalmış'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Fırat AKAY/İZMİR,
Son Dakika Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü pozları sosyal medyadan paylaştı Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki