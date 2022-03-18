Son dakika haberleri: İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

18.03.2022 16:58
Son dakika haberleri: İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberler: İzmir'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre miras tartışması sonucu iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabey öldü, yaralanan kardeşi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre miras tartışması sonucu iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabey öldü, yaralanan kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda aralarında miras anlaşmazlığı kaynaklı husumet bulunduğu öne sürülen Yılmaz B. (50) ile kardeşi İsmail B. (47) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Birbirlerini bıçakla yaralayan kardeşlerden Yılmaz B. (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı İsmail B. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz B'nin cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü Son dakika haber: İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gaziemir, Eylül, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement