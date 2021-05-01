Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
01.05.2021 14:23
Son dakika haberi... GÜNDOĞDU MEYDANI BU YIL DA SESSİZİzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sessizlik hakim oldu.
GÜNDOĞDU MEYDANI BU YIL DA SESSİZ
İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları meydan, bu yıl da geçen sene olduğu gibi salgın nedeniyle boş kaldı. Gündoğdu Meydanı'nın boş manzarası, havadan dronla görüntülendi. Meydanda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişi görüldü.
Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,
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