Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları için yiyecek hazırlayan ekipler, Buca ilçesinde ormanlık alanda sahipsiz hayvanları besledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti.

İzmir 'de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.

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