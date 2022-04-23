İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında da Çeşme Germiyan İlkokulu öğrencilerine yönelik, ilçe merkezindeki çocuk trafik eğitim parkında eğitim programı düzenlendi.
Jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İzmir'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi - Son Dakika