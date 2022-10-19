Jandarma ekipleri, İzmir'de 8-14 Ekim arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için operasyonlar düzenledi. Kiraz , Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde 8-14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan baskınlarda, 9 bin 941 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 119 kök kenevir bitkisi ile 19 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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