Son dakika haberleri | İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonları

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 ilçede yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, İzmir'de 8-14 Ekim arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için operasyonlar düzenledi. Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde 8-14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan baskınlarda, 9 bin 941 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 119 kök kenevir bitkisi ile 19 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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