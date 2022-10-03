Son dakika haberleri | İzmir'de jandarmanın yakaladığı 6 insan kaçakçısı tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 84 düzensiz göçmen, İstanbul'dan İzmir'e getirilirken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli olarak, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli yürütülen çalışmalar sonucunda, 30 Eylül tarihinde İstanbul'dan İzmir'e bir grup düzensiz göçmenin getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir Çeşme Otoyolu Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi mevkiinde durdurulan şüpheli 3 minibüs ve 1 binek araç, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçlarda 81 Afganistan, 1 Irak ve 2 Suriye olmak üzere toplam 84 düzensiz göçmen ve olayla ilgili 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

Organizatör şüphelileri tutuklandı

Öte yandan düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla Yunanistan'a yasa dışı geçişlerini sağlayacakları belirlenen organizatör şüphelileri, E.A., E.Ş., O.A., E.Ö., K.U. ve C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR