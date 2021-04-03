İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu - Son Dakika

İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu

03.04.2021 13:41

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleşen kaçak kazı operasyonunda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ile Roma dönemine ait bir manastır bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleşen kaçak kazı operasyonunda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ile Roma dönemine ait bir manastır bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesinde araçla ulaşım imkanının bulunmadığı Yüksekköy Mahallesi Yavruüstü mevkisinde dağlık bir alanda kaçak kazı yapıldığına yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçti. İhbar edilen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yerin yaklaşık 2 metre altında bulunan tarihi eserleri çıkarmaya çalışan K.A. ve M.T. isimli 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin bildirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları, tarihi eserlerin bulunduğu bölgede çalışma yaptı. İnceleme sonunda, dünyada eşine az rastlandığı belirtilen bin 500 yıllık mozaik ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen mozaik kalıntısı tespit edilerek, bölge koruma altına alındı.

'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığı' yazısı dikkat çekti

Öte yandan sarmaşık motiflerinin bulunduğu mozaiğin üzerindeki 'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığı' yazı dikkat çekerken, mozaiklerin bölgedeki çalışmaların ardından müzeye götürüleceği, manastır için de ayrı bir çalışmanın yürütüleceği öğrenildi.

Ekipler tarafından kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

-İHA-

İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu

Kaçak Kazı, Aliağa, İzmir, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu - Son Dakika


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