Alınan bilgiye göre, Murat Yazar (48), 21 Haziran 'da ailesine define aramak için Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkiine gideceğini söyledi.

Kaynak: AA

Murat Yazar, 21 Haziran, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.